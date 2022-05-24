Seyir halindeki otomobil park halindeki araca böyle çarptı - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobil park halindeki araca böyle çarptı

24.05.2022 19:20

Seyir halindeki otomobil park halindeki araca böyle çarptı Düzce'de seyir halindeki otomobilin, park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyir halindeki otomobil park halindeki araca böyle çarptı

DÜZCE - Düzce'de seyir halindeki otomobilin, park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Mayıs Pazar günü Bolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 81 DN 280 plakalı Honda marka otomobilini park eden Oğuzhan K., daha sonra mobilya mağazasına girdi. Bu sırada seyir halinde olan 34 J 3259 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde 81 DN 280 plakalı otomobile çarptı. Kaza, maddi hasarla atlatıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Seyir halindeki otomobil park halindeki araca böyle çarptı
Seyir halindeki otomobil park halindeki araca böyle çarptı
Seyir halindeki otomobil park halindeki araca böyle çarptı
Seyir halindeki otomobil park halindeki araca böyle çarptı

YORUMLAR
500
Yoldan çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı Yoldan çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı Otomobil, park halindeki otomobilin üzerine uçtu Otomobil, park halindeki otomobilin üzerine uçtu
Kaynak: İHA

Otomobil, Düzce, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil park halindeki araca böyle çarptı - Son Dakika


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