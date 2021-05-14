Son dakika haberi... Seyir halindeki otomobil takla attı: 1 ölü - Son Dakika

Seyir halindeki otomobil takla attı: 1 ölü

NİĞDE - Niğde'de seyir halindeki otomobil takla attı, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Olcay C. (31), yönetimindeki 51 HT 383 plakalı otomobil, Yeşilburç köyü çevre yolunda kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, sürücü Olcay C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olcay C.'nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.