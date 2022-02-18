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Seyir halindeki otomobil takla attı - Son Dakika

Seyir halindeki otomobil takla attı

18.02.2022 09:50
Seyir halindeki otomobil takla attı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa - Hayrabolu yolunda Yağcı Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.G. idaresindeki 59 SG 250 plakalı otomobil, seyir halinde iken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza bölgesine, 112 Acil Sağlık, itfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza bölgesine giden ekipler, ters dönen araçtan sürücüyü çıkardı. Kazada hafif yaralanan sürücü ayakta tedavi edilirken, polis ekipleri kaza bölgesinde inceleme başlattı. Kaza sebebiyle tek şeritten sağlanan Süleymanapaşa - Hayrabolu yolu trafiği, aracın çekilmesinden sonra normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Seyir halindeki otomobil takla attı
Seyir halindeki otomobil takla attı
Seyir halindeki otomobil takla attı

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Hayrabolu, Otomobil, Tekirdağ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil takla attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyir halindeki otomobil takla attı - Son Dakika
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