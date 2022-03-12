Seyir halindeki otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobil takla attı: 2 yaralı

12.03.2022 11:22
Seyir halindeki otomobil takla attı: 2 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Çatak yolu Karataşlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 80 AAU 254 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü M.Y. ile yanında yolcu olarak bulunan E.Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

Seyir halindeki otomobil takla attı: 2 yaralı

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Osmaniye, Otomobil, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyir halindeki otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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