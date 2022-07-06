Seyir halindeki otomobil taşlandı: 2 çocuk yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Seyir halindeki otomobil taşlandı: 2 çocuk yaralı

06.07.2022 17:23
Seyir halindeki otomobil taşlandı: 2 çocuk yaralı

Samsun'da seyir halindeki otomobile kimliği belirsiz kişiler tarafından taş atılması sonucu araçta bulunan 2 çocuk yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da seyir halindeki otomobile kimliği belirsiz kişiler tarafından taş atılması sonucu araçta bulunan 2 çocuk yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K.(39) idaresindeki otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından taş atıldı. Atılan taşlardan biri araçta bulunan 14 yaşındaki S.K.'nin koluna ve 8 yaşındaki B.G.K.'nin kafasına isabet etti. Yaralanan çocuklar Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan B.G.K. Çarşamba Devlet hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Marketten yemek için üzüm çaldığını söyledi, pirinç çalarken kameraya yakalandı Son dakika haber! Marketten yemek için üzüm çaldığını söyledi, pirinç çalarken kameraya yakalandı Çok para kazanma vaadiyle 85 bin lira dolandırıldı Çok para kazanma vaadiyle 85 bin lira dolandırıldı
Kaynak: İHA

Salıpazarı, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil taşlandı: 2 çocuk yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:22 Sağlıkçılar Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı protesto etti: Doktora uzanan eller kırılsın
17:08 Terk ettiği yavru köpeğin yanına not bıraktı: Sahibim beni çok seviyordu ama uçağa binmeme maddi gücü yetmedi
16:59 Gökhan Gönül artık TFF'de! 37 yaşındaki futbolcu memleketine dönüyor
16:36 Reyting alamayan Sevmek Zamanı dizisi 5. bölümüyle final yapıyor
16:33 16 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor, ödül gecesinde güzelliğiyle göz kamaştırdı
16:32 Şaşırtan karar! Futbolu bırakacağı düşünülen İbrahimovic imzayı attı
16:27 Tamamen duygusal! Dişilerden ilgi görmeyen erkek hamamböcekleri mutasyona uğruyor ve soyları tükeniyor
16:23 Beşiktaş, Jackson Muleka ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
16:10 Konya Şehir Hastanesi'nde tıbbi sekreter, doktoru silahla öldürmüştü! İşte ilk görüntüler...
16:01 "Tuzlu ayran otizm yapıyor" gibi gündem yaratan sözleriyle bilinen Doktor Oytun Erbaş'tan tartışma yaratan sözler: Dışkısı bol olan uzun yaşar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 17:29:17. #1.13#
SON DAKİKA: Seyir halindeki otomobil taşlandı: 2 çocuk yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement