Seyir Halindeki Otomobil Yanarak Hurdaya Döndü
1 saat önce
Seyir halindeki otomobil yanarak hurdaya döndüDÜZCE - Düzce'de D-100 Karayolu yan yolda meydana gelen yangında bir otomobil kullanılmaz hale geldi.
Seyir halindeki otomobil yanarak hurdaya döndü
DÜZCE - Düzce
'de D-100 Karayolu
yan yolda meydana gelen yangında bir otomobil kullanılmaz hale geldi.
Yangın; Akşam saatlerinde Düzce'de D-100 Karayolu Hal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Selahattin Akgümüş'e ait 81 DZ 244 plakalı otomobili kullanan oğlu Fatih
Akgümüş seyir halindeyken birden otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden Fatih Akgümüş hemen otomobili yolun kenarına çekerek park etti ve dumanlara müdahale etmeye çalıştı. Ancak alev alan otomobile müdahale edemeyen Fatih Akgümüş, Düzce Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekiplerini aradı. Alevler bütün otomobili sardı. Otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobil hurdaya döndü. Polis
yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:52 Kaynak: İHA
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