SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI - Son Dakika
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SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

15.09.2022 15:50

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hareket halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hareket halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Korkuteli Alaeddin Mahallesi baraj yolu üzerinde meydana geldi. İbrahim Sarıcan yönetimindeki 15 BA 056 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev çıkmaya başladı. Otomobilinden inen Sarıcan durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: DHA

Korkuteli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI - Son Dakika

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