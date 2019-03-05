Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Seyir Halindeki Otomobil Yandı

30 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yandı.

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Barbaros Caddesi'nde seyir halindeki Arif Ç. yönetimindeki 67 ZZ 963 plakalı otomobilin torpido kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Durumu fark eden Çıtak, otomobili durdurarak araçtan indi.

Otomobilin yanmaya başladığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:23 Kaynak: AA

Çaycuma, Zonguldak, Güncel
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