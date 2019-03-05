Seyir Halindeki Otomobil Yandı
30 dakika önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yandı.
Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle
Barbaros Caddesi'nde seyir halindeki Arif Ç. yönetimindeki 67 ZZ 963 plakalı otomobilin torpido kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Durumu fark eden Çıtak
, otomobili durdurarak araçtan indi.
Otomobilin yanmaya başladığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye
ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:23 Kaynak: AA
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