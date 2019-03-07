Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Seyir Halindeki Otomobil Yandı

1 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yandı.

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yandı.


Alınan bilgiye göre, Akşeşme Mahallesinde seyir halindeki Halil Tübcil yönetimindeki 20 K 6268 plakalı otomobilin torpido kısmından dumanlar çıkmaya başladı.


Durumu fark eden Tübcil, otomobili durdurarak araçtan indi.


Otomobilin yanmaya başladığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.


İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Araçta maddi hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:09 Kaynak: AA

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