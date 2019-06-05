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Seyir halindeki otomobil yandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

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Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde seyir halinde olan 34 PAV 20 plakalı beyaz otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracından inerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilin alev alan motor kısmına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:41 Kaynak: İHA
Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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