Seyir halindeki otomobil yandı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:41 Kaynak: İHA
'ta seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu
ilçesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde seyir halinde olan 34 PAV 20 plakalı beyaz otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracından inerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilin alev alan motor kısmına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
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