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Seyir halindeki otomobil yandı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yandı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yandı. Otomobilde bulunanlar canlarını zor kurtardı.

Olay Bursa- Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e giden Turğay K. idaresindeki 16 Z 8564 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı hemen yol kenarına çekti. İçerisinde bulunan aile hemen dışarıya çıktı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobildeki yangına müdahale ederek söndürdü. Arabanın motorunda büyük maddi hasar meydana gelirken, zamanında fark edilmesi muhtemel bir facianın önüne geçmiş oldu. Yanan araç olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı. Yangınır kesin çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:11 Kaynak: İHA
İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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