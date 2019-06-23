Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki otomobil yandı
Son Dakika Güncel Haber

Seyir halindeki otomobil yandı

45 dakika önce

Kırıkkale'de seyir halindeyken motorunda yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kırıkkale'de seyir halindeyken motorunda yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kırıkkale- Kayseri kara yolu 6. kilometresinde seyir halindeki Süleyman Karakoç idaresindeki 71 DU 427 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören sürücünün araçtan inmesinin ardından çevredekiler alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Olay nedeniyle ulaşıma kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolu, yangının söndürülmesiyle tekrar trafiğe açıldı.
Yangında, sürücü Karakoç yara almadan kurtulurken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Seyir halindeki otomobil yandı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:54 Kaynak: AA
Kayseri, Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy kullanmaktan dönen aileyi taşıyan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı İSTANBUL- ARNAVUTKÖY'DE OY KULLANMAKTAN DÖNEN AİLE KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ Kadıköy'de yangın: Anne baba öldü, engelli oğulları kurtarıldı Son Dakika! Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara seslendi: Ben Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 23:39:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki otomobil yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]