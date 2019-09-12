Seyir halindeki otomobil yandı

Bu arada otomobilin alevler içerisinde kalması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay yerine gelerek yangına müdahale eden ekipler alevleri söndürdü. yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Dumanların yerini alevlere bıraktığı yangını çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Durumu fark edip otomobili yol kenarına park eden sürücü, araçtan dışarı çıktı.

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