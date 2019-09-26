Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki otomobil yandı
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Seyir halindeki otomobil yandı

49 dakika önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

K.A. yönetimindeki 34 RK 1927 plakalı otomobil, Yenişehir- İznik kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Aracını yol kenarına çeken sürücü, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

Yenişehir ve İznik itfaiye ekiplerinin de çabalarıyla söndürülen yangın, aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

Yenişehir, İznik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:38 Kaynak: AA
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