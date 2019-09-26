Seyir halindeki otomobil yandı
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:38 Kaynak: AA
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
K.A. yönetimindeki 34 RK 1927 plakalı otomobil, Yenişehir- İznik kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Aracını yol kenarına çeken sürücü, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.
Yenişehir ve İznik itfaiye ekiplerinin de çabalarıyla söndürülen yangın, aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.
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