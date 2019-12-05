Seyir halindeki otomobil yandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Uğur idaresindeki 46 AAR 973 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi'nden ilçe merkezi yönüne seyir halindeyken ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücü, aracı park ederek itfaiyeye haber verdi. Bu sırada çevredeki esnaf, yangın tüpleriyle araca müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını söndürdü.

Yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Bu arada, yangın cadde üzerinde bulunan bir iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıdı.

Kamera kayıtlarında, otomobilin motor kısmından dumanların yükselmesi, panik halindeki vatandaşların araca müdahalesi ve itfaiye ekiplerin çalışması yer alıyor.