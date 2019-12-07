Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki otomobil yandı
Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Seyir halindeki otomobil yandı

6 saat önce

Hatay'da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın büyümeden yangın tüpüyle söndürüldü.

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Hatay'da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın büyümeden yangın tüpüyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Samandağ Sivas şehitleri caddesi 'de seyir halindeki bir otomobilin ön kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangına o sırada getirilen yangın tüpü ile müdahale edildi. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:53 Kaynak: İHA
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