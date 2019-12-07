Seyir halindeki otomobil yandı

Hatay'da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın büyümeden yangın tüpüyle söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Samandağ Sivas şehitleri caddesi 'de seyir halindeki bir otomobilin ön kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangına o sırada getirilen yangın tüpü ile müdahale edildi. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. - HATAY