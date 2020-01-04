Seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Seyir halindeki otomobil yandı

6 saat önce

Adıyaman'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

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Adıyaman'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.


Türkiye Petrolleri istikametinden şehir merkezi istikametine ilerleyen Ercan Gezer yönetimindeki 44 ET 835 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Türkiye Petrolleri Kavşağından motor kısmından dumanlar yükselen otomobili sürücüsü park etti. Çevredeki petrol istasyonu çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın otomobilin diğer kısımlarına sıçramadan söndürdü.


Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma sürüyor. - ADIYAMAN

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:15 Kaynak: İHA
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