Seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Seyir halindeki otomobil yandı
12 dakika önce
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:03 Kaynak: AA
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Ceyhan ilçesi istikametine 01 ASN 59 plakalı otomobiliyle ilerleyen Ahmet Çelen, aracının ön bölümünden dumanlar yükseldiğini fark etti.
Çelen'in yol kenarına park ettiği otomobil kısa sürede alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Hasar oluşan otomobil kullanılamaz hale geldi.
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