Seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Seyir halindeki otomobil yandı

31 dakika önce

Çorum'da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

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Çorum'da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.


Olay, Çorum- Osmancık yolu Osmaniye köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmancık istikametinden Çorum istikametine seyir halinde olan Tuğrul Y.'nin (33) kullandığı 44 BN 585 plakalı otomobil motor kısmından yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede otomobili tamamen saran yangın Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangında sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Ö. yaralanmazken, otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeni ile trafiğe kapatılan yol itfaiyenin söndürme çalışmalarının ardından tekrar açıldı. - ÇORUM

Osmaniye, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:40 Kaynak: İHA
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