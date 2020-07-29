Seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Balıkesir'in Erdek ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Adnan Menderes Caddesi üzerinde seyir halinde olan 10 E 2165 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Otomobilin motor kısmından duman çıktığını fark eden sürücü, aracı durdurup dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek, yangını kısa sürede söndürdü. Yolun bir müddet tedbir maksadıyla kapatıldığı olayda otomobil kullanılamaz hale geldi. - BALIKESİR