Seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yanan otomobil otomobil kullanılmaz hale geldi. - MALATYA

Edinilen bilgiye göre olay, Darende İlçesi Irmaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Gökduman idaresindeki 06 GME 74 plakalı Tofaş marka otomobil, iddiaya göre seyir halindeyken elektrik kontağı nedeniyle yanmaya başladı.

Malatya 'da bir otomobil seyir halinde iken yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

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