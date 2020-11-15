Seyir halindeki otomobil yandı, genç sürücü gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Seyir halindeki otomobil yandı, genç sürücü gözyaşlarına boğuldu

BURSA - Bursa İnegöl'de meydana gelen olayda seyir halindeki otomobil yandı. Genç sürücü canını zor kurtarırken otomobilin yanmasından dolayı gözyaşlarına hakim olmadı.

Edinilen bilgilere göre olay İnegöl AVM önünde meydana geldi. S.Ü idaresindeki 16 HF 388 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü hemen aracını yol kenarına park edip otomobilden aşağı indi. Kısa sürede otomobil alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar çevredekiler otomobilde çıkan yangına söndürme tüpleriyle müdahale etti. Gelen itfaiye ekipleri daha sonra yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Genç sürücü ise arabanın yanmasından dolayı gözyaşlarına boğuldu. Genci çevredeki polisler ile arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. Öte yandan olayı gören vatandaşlarda meraklı gözlerle olan biteni izledi. Kalabalığı gören polis müdahale ederek dağıttı.