Seyir halindeki otomobil yanma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Seyir halindeki otomobil yanma tehlikesi geçirdi

12.10.2022 23:01
Seyir halindeki otomobil yanma tehlikesi geçirdi

Zonguldak'ta seyir halindeki otomobilin elektrik kutusunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Zonguldak'ta seyir halindeki otomobilin elektrik kutusunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Doktorlar Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 67 LS 054 plakalı Tofaş marka otomobilin elektrik kutusunda ufak çaplı yangın meydana geldi. Araç sürücüsü dumanları hemen fark ederek aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen araca müdahale ederek yangını söndürdü. Araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
İzmir'de feci olay! İçinde köpeğin kilitli olduğu kulübe yakıldı İzmir'de feci olay! İçinde köpeğin kilitli olduğu kulübe yakıldı Zonguldak'ta yürek parçalayan olay! Felçli adam yardım istediği yakının cevabıyla gözyaşlarına boğuldu Zonguldak'ta yürek parçalayan olay! Felçli adam yardım istediği yakının cevabıyla gözyaşlarına boğuldu
Kaynak: İHA

Zonguldak, İtfaiye, Tofaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil yanma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:37 Birleşmiş Milletler, Rusya'yı kınayan kararı Türkiye de dahil 143 ülkenin oyuyla kabul etti! 5 ülke karara karşı oy kullandı
00:24 Araç sahiplerine nefes aldıracak indirim! Motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü
00:08 CHP'li vekil, sosyal medya yasasına Meclis'te telefonunu parçalayarak tepki gösterdi
23:14 Mecliste görüşülen Dezenformasyonla Mücadele Yasası ile neler değişecek? İşte sosyal medyada işlenen suçlara yönelik yeni yol haritası
23:13 Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı! Cumhur ve Millet ittifakı arasındaki fark 6,7'ye çıktı
23:01 İzmir'de feci olay! İçinde köpeğin kilitli olduğu kulübe yakıldı
22:56 Pençe-Kilit bölgesinden açı haber! EYP patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Han şehit düştü
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
22:17 Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri hapiste
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 02:51:45. #1.13#
SON DAKİKA: Seyir halindeki otomobil yanma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement