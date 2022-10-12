Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Doktorlar Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 67 LS 054 plakalı Tofaş marka otomobilin elektrik kutusunda ufak çaplı yangın meydana geldi. Araç sürücüsü dumanları hemen fark ederek aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen araca müdahale ederek yangını söndürdü. Araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, İtfaiye, Tofaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Seyir halindeki otomobil yanma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

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