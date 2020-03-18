Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın korkuttu

6 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın korkuttu, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Emre Can Uslu'nun (22) kullandığı 35 AS 1241 plakalı otomobilden, saat 15.30 sıralarında Şehitler Mahallesi Yedi Eylül Yolu üzerinde seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, otomobilini yolun kenarına çekti. Uslu, alevlerin büyümesi üzerine durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Aracın ses sisteminden çıktığı sanılan yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.

?Olayı yara almadan atlatan aracın sürücüsü Uslu, " Ergenekon Mahallesi'nden şehir merkezine seyir halinde iken birden dumanlar ve alevler sarmaya başladı, hemen sağa çekip dışarı çıktım. Allah'tan cana gelen bir şey yok. İtfaiye görevlilerine teşekkür ederim" diye konuştu.

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Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:11 Kaynak: DHA

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