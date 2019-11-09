Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü
Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü

7 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken bir anda dumanların yükselmeye başladığı otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken bir anda dumanların yükselmeye başladığı otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Savran, 45 V 7740 plakalı otomobili ile seyir halindeyken aracının motor kısmından dumanların yükseldiğini fark etti. Panikle aracı durduran Savran durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde çıkan yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.


Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, araçta maddi hasar oluştu. - KOCAELİ

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:14 Kaynak: İHA
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