Seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü

7 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde seyir halindeyken bir anda dumanların yükselmeye başladığı otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde seyir halindeyken bir anda dumanların yükselmeye başladığı otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.


Olay, Adana - Kadirli yolu DSİ önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selami Acarca yönetimindeki 80 KY 656 plakalı otomobili ile seyir halindeyken aracının motor kısmından dumanların yükseldiğini fark etti. Panikle aracı durduran araç şoförü Acarca, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde çıkan yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.


Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, araçta maddi hasar oluştu. - OSMANİYE

Osmaniye, Kadirli, İtfaiye, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:58 Kaynak: İHA
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