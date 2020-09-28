- Seyir halindeki otomobilde 'Pes' dedirten görüntüler - Son Dakika

- Seyir halindeki otomobilde 'Pes' dedirten görüntüler

Seyir halindeki otomobil sürücüsü bacaklarını dışarıya uzattı, yolcu ise cam tavandan dışarıya çıktı

ANTALYA - Antalya'da bir otomobil sürücüsü seyir halinde gittiği sırada iki bacağını camdan dışarıya çıkarırken, otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişide cam tavandan araç üzerine çıkıp oturdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Antalya karayolunda çekildiği söylenen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Diğer sürücülerin cep telefon kamerasına yansıyan görüntülerde, lüks otomobilin sürücüsünün yokuş aşağı gittiği sırada iki bacağını camdan dışarıya çıkardığı, otomobilde yolcu olarak bir kişinin de, açılan cam tavandan dışarıya çıkıp oturduğu görüldü. Tepki çeken görüntülerde otomobilde bulunanların, kamyonet sürücüsüne ve görüntüyü kayda alan diğer sürücüye seslendiği de görüldü.