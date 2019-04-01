Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

54 dakika önce

Samsun'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı, System.String[]
Samsun'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özlem Güzel idaresindeki 55 TC 406 plakalı otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı. Aracını kenara çekip durduran Özlem Güzel, çocukları ile birlikte araçtan indi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının aracın motor kısmından çıktığı öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:01 Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, Güncel
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