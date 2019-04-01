Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
54 dakika önce
Samsun'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.
Samsun
'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Yangın, Samsun'un İlkadım
ilçesi İstasyon Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özlem Güzel idaresindeki 55 TC 406 plakalı otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı. Aracını kenara çekip durduran Özlem Güzel, çocukları ile birlikte araçtan indi. Samsun Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının aracın motor kısmından çıktığı öğrenildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:01 Kaynak: İHA
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