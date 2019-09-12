Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki otomobilden bir kişi atıldı
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Seyir halindeki otomobilden bir kişi atıldı

4 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden atıldığı iddia edilen şahıs yaralandı.

Seyir halindeki otomobilden bir kişi atıldı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden atıldığı iddia edilen şahıs yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Turgutlu ilçesi İzmir- Ankara E-96 karayolu üzerinde bir kişinin araçtan atıldığını gören diğer sürücüler durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Emrah Akın'ı (41) Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Baş, göğüs, kol ve bacaklarından yaralanan Akın, hastanede tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, Akın'ı araçlarından attığı iddia edilen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - MANİSA

Turgutlu, Ankara, Manisa, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:06 Kaynak: İHA
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