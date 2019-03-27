Seyir Halindeki Otomobile Kurşun Yağdıran Şüpheli Yakalandı
1 saat önce
İzmir'in Ödemiş'in ilçesinde hareket halindeki otomobile yönelik pompalı tüfekle saldırıda bulunan ve sürücü Tayfun Çoban'ı (27) ağır yaralayan şüpheli S.K. yakalandı.
İzmir
'in Ödemiş
'in ilçesinde hareket halindeki otomobile yönelik pompalı tüfekle saldırıda bulunan ve sürücü Tayfun Çoban'ı (27) ağır yaralayan şüpheli S.K. yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ödemiş Sanayi Sitesinde yaşanan olayda Tayfun Çoban, (27) yönetimindeki 35 GA 7108 plakalı otomobile şüpheli S.K. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. İsabet eden saçmalarla ağır yaralanan Çoban, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.
Hayati tehlikesi süren genç adamın tedavisine devam edilirken Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, silahlı saldırının failinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Başlatılan geniş çaplı çalışma sonucunda şüpheli S.K., olay anında kullandığı pompalı tüfek ile kıskıvrak yakalandı. Şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:12 Kaynak: İHA
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