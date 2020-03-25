Seyir halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seyir halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 yaralı - Son Dakika

Seyir halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 yaralı

1 saat önce

ANKARA'da seyir halindeki otomobile başka bir araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu, 1 kişi yaralandı.

Seyir halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 yaralı, System.String[]

ANKARA'da seyir halindeki otomobile başka bir araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Çankaya Çiğdem Mahallesi 1575'inci Sokak'ta meydana geldi. Ahmet U. yönetimindeki 06 AZ 1091 plakalı otomobile, plakası belirlenemeyen başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Lastiği patlayan otomobili durduran saldırganlar, Ahmet U.'yu da hedef alarak ateş etmeye devam etti. Ahmet U., isabet eden saçmalardan yaralanırken, saldırganlar ise geldikleri otomobille kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ahmet U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırganları arıyor.


Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:01 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı         
17:13
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı         
17:11
Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi         
17:04
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı         
16:41
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor         
16:40
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti         
16:35
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü         
16:17
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı         
16:16
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı         
12:59
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi         
11:45
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi         
11:37
Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, "Evde kal" çağrısına rağmen sokakta gezdiği ortaya çıktı         
11:17
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek         
10:50
Sağlık çalışanının paylaşımı sosyal medyada zam kampanyası başlattı Sağlık çalışanının paylaşımı sosyal medyada zam kampanyası başlattı         
10:31
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 06:03:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Seyir halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]