Olay, sabah saatlerinde Demirci Mahallesi yolunda meydana geldi. Ali Ö., aracıyla evine giderken, yol kenarındaki bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu. Saldırının ardından kimliği belirsiz kişi, motosikletle kaçtı. Yaşananlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından Ali Ö., kendisine yönelik saldırıya ilişkin polise şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Viranşehir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

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