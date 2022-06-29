Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı kamerada - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı kamerada

29.06.2022 16:47
Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı kamerada

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, yol kenarında bekleyen bir kişi, Ali. Ö.'nün kullandığı otomobile tabancayla ateş açtı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, yol kenarında bekleyen bir kişi, Ali. Ö.'nün kullandığı otomobile tabancayla ateş açtı. Olayda araç hasar görürken, saldırgan motosikletle kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Demirci Mahallesi yolunda meydana geldi. Ali Ö., aracıyla evine giderken, yol kenarındaki bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu. Saldırının ardından kimliği belirsiz kişi, motosikletle kaçtı. Yaşananlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından Ali Ö., kendisine yönelik saldırıya ilişkin polise şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Viranşehir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı kamerada - Son Dakika
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