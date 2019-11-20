Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki otomobile tomruk yuvarlandı
Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobile tomruk yuvarlandı - Son Dakika

Seyir halindeki otomobile tomruk yuvarlandı

6 saat önce

Ordu'da seyir halinde ilerleyen bir aracın üzerine tomruk yuvarlandı.

Seyir halindeki otomobile tomruk yuvarlandı, System.String[]

Ordu'da seyir halinde ilerleyen bir aracın üzerine tomruk yuvarlandı.


Olay, Kabadüz ilçesi Turnalık Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.A. idaresindeki 35 AG 8414 plakalı otomobilin yan tarafına tomruk yuvarlandı. Sürücünün şaşkına döndüğü olay sonrası aracın hava yastıkları patlarken, kazada yaralanan olmadı.


Öte yandan tomrukların üst noktada kesim yapılan bölgeden yuvarlandığı öğrenildi. - ORDU

Kabadüz, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:25 Kaynak: İHA
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