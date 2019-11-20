Seyir halindeki otomobile tomruk yuvarlandı
6 saat önce
Ordu'da seyir halinde ilerleyen bir aracın üzerine tomruk yuvarlandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:25 Kaynak: İHA
Ordu'da seyir halinde ilerleyen bir aracın üzerine tomruk yuvarlandı.
Olay, Kabadüz ilçesi Turnalık Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.A. idaresindeki 35 AG 8414 plakalı otomobilin yan tarafına tomruk yuvarlandı. Sürücünün şaşkına döndüğü olay sonrası aracın hava yastıkları patlarken, kazada yaralanan olmadı.
Öte yandan tomrukların üst noktada kesim yapılan bölgeden yuvarlandığı öğrenildi. - ORDU
İstanbul'da motosikletli gencin feci ölümü kameralara yansıdı Burdur'da vahşi cinayet! Babasını öldürdükten sonra yaktı Devlet hastanesinin acilinde doktor ve hemşirelerden köpük partisi Silivri'de akılalmaz intihar! Boynuna halat bağlayıp gaza bastı