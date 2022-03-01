Son dakika haberleri! Seyir halindeki otomobilin alev alma anı kamerada - Son Dakika

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde seyir halinde bir otomobilin alev alma anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay dün akşam saat 19.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi, Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Karşıyaka istikametinden Çiğli istikametine seyir halinde olan bir otomobilde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından otomobil alev alırken, sürücü otomobili durdurarak kendisini dışarı attı. Diğer sürücülerin yardımıyla otomobilde meydana gelen yangın söndürülürken, sürücü olayda hafif yaralandı. Patlamanın meydana geldiği otomobilde de hasar oluştu.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan patlama anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, otomobilin arka kısmında bir anda patlama meydana geldiği ve araçta yangın çıktığı, bu sırada sürücünün ani manevra yaparak, otomobilini durdurduğu anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca, çevredekilerin yardım için olay yerine koştuğu anlar da görüntülendi.

(Ali İhsan Çiftçi/ İHA)