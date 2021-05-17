SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN AYNASINA TUTUNAN YILAN KAMERADA - Son Dakika

Antalya'da yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, seyir halindeki otomobilin penceresinden araç içine girmeye çalıştı. Sürücü ve yanındaki arkadaşı yılanı farkedip o anları cep telefonu ile görüntüledi.

İlginç olay Antalya Gazi Bulvarı'nda öğle saatlerinde yaşandı. Arkadaşı ile birlikte kullandığı otomobille Antalya Havalimanı istikametine seyir halinde olan sürücü, sağ cam önündeki yılanı farketti. Kuyruğu ile sağ dış aynaya tutunan yılan, araç içine girmenin yollarını aradı. Sürücü ve arkadaşı, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Otomobil sürücüsü o anları, "Araçla seyir halindeyken nereden geldiğini bilmediğimiz yılan araca girmeye çalıştı. Cırnık yolunda su kenarına bıraktık" notuyla paylaştı. Sürücü ve yanındaki arkadaşının "Şaka gibi ya" sözleri kamera kayıtlarına yansırken, "İnanılır gibi değil, iyi korkmamışlar" yorumları yapıldı.