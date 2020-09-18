Seyir halindeki otomobilin benzin deposu yola boşaldı - Son Dakika

Seyir halindeki otomobilin benzin deposu yola boşaldı

Seyir halindeki otomobilin benzin deposu yola boşaldı -Olası bir yangının önüne geçmek için kumlama çalışması yapıldı Güngören'de seyir halindeki otomobilin deposundaki benzin yola aktı.

Seyir halindeki otomobilin benzin deposu yola boşaldı

-Olası bir yangının önüne geçmek için kumlama çalışması yapıldı

İSTANBUL - Güngören'de seyir halindeki otomobilin deposundaki benzin yola aktı. Durumu fark eden sürücü aracını hemen kenara çekerken olay yerine gelen ekipler benzin akan yola kum dökerek olası bir yangının önüne geçti.

Olay, Güngören'de akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 ZK 1156 plakalı otomobilin deposundaki benzin bilinmeyen bir nedenle yola aktı. Durumu fark eden sürücü aracını hemen yol kenarına çekerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yola dökülen benzinin üzerine kum atarak olası bir yangının önüne geçti. Trafikteyse bir süre aksama meydana geldi.

Seyir halindeki otomobilin benzin deposu yola boşaldı

Güngören, Benzin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 22:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobilin benzin deposu yola boşaldı - Son Dakika

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