Seyir halindeki otomobilin camındaki yılan korkuttu
1 saat önce
ABD'de seyir halindeki otomobilin ön camındaki yılan gören sürücü ve yanındaki yolcunun korku ve panik anları kameraya yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:00 Kaynak: DHA
ABD'de seyir halindeki otomobilin ön camındaki yılan gören sürücü ve yanındaki yolcunun korku ve panik anları kameraya yansıdı.
Olay, Kansas
şehrindeki bir otoyolda meydana geldi. Otomobilin yan camında beliren yılan, sürünerek ön cama geçti. Yılanı gören yolcu şaşırırken, bu anları görüntüledi. Ayrıca, otomobilin sürücüsünün yılanı ön camdan kaçırmak için silecekleri çalıştırdığı ve sileceğin çarpması sonucu yılanın aracın sol tarafından aşağıya düştüğü görüldü. Sürücü ve yolcunun yaşadığı korku ve panik da kamera görüntülerinde yer aldı.
- Abd
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield oldu
Dolar 1,5 yılın en sert aylık düşüşüne hazırlanıyor
ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un tutukluluk haline devam kararı
İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt: Savaş kısa sürmeyecek