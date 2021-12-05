ANTALYA'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilin ön kaputuna oturan iki genç, yakıtı biten başka bir aracı ayaklarıyla itekleyerek götürdü. Gençler, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı.
Olay, gece saatlerinde Serik- Gebiz yolunda meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen bir kişinin kullandığı otomobilin yol üzerinde yakıtı bitti. Bunun üzerine genç, olay yerine arkadaşlarını çağırdı. Aracın yanına gelen gençler, kendi otomobillerinin kaputuna oturarak ayakları ile yolda kalan aracı itekledi.Tehlikeye aldırış etmeyen gençlerin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük tepki çekti. Görüntünün sonunda, itilen aracın sürücüsünün 'Elit bir insan olmak her zaman zordur' sözleri dikkati çekti. Jandarma, bu kişilerin bulunması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN KAPUTUNA OTURUP, AYAKLARI İLE ÖNDEKİ ARACI İTEKLEDİLER - Son Dakika