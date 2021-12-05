Seyir halindeki otomobilin kaputuna oturup, ayakları ile öndeki aracı iteklediler (2) - Son Dakika

JANDARMADAN PARA CEZASI

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışma sonucu trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kullandıklarını tespit ettiği 31 SP 434 plakalı otomobil sürücüsü G.Y (19) ve 07 N 5748 plakalı otomobil sürücüsü M.B'ye (24) 7 bin 543 lira para cezası uyguladı.