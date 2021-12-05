Seyir halindeki otomobilin kaputuna oturup, ayakları ile öndeki aracı iteklediler (2) - Son Dakika

Seyir halindeki otomobilin kaputuna oturup, ayakları ile öndeki aracı iteklediler (2)
05.12.2021 23:49
JANDARMADAN PARA CEZASISerik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışma sonucu trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kullandıklarını tespit ettiği 31 SP 434 plakalı otomobil sürücüsü G.Y (19) ve 07 N 5748 plakalı otomobil sürücüsü M.B'ye (24) 7 bin 543 lira para cezası uyguladı.
JANDARMADAN PARA CEZASI
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışma sonucu trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kullandıklarını tespit ettiği 31 SP 434 plakalı otomobil sürücüsü G.Y (19) ve 07 N 5748 plakalı otomobil sürücüsü M.B'ye (24) 7 bin 543 lira para cezası uyguladı.
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