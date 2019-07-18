Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
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Seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

1 saat önce

Erzincan'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, System.String[]
Erzincan'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Erzincan'da merkez Fevzi Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki 06 ZYS 58 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında araçta maddi hasar oluştu. - ERZİNCAN
Erzincan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:08 Kaynak: İHA
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