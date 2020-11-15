Seyir halindeki otomobilin üzerine kesilen kavak ağacı düştü - Son Dakika

Erzurum'un Oltu ilçesinde seyir halinde olan otomobilin üzerine kesilen kavak ağacı düştü.

Oltu ilçesinde Yusuf Ziyabey Mahallesinde ikamet eden Kenan Alkan, bahçesindeki kavak ağacını keserken yoldan geçmekte olan Merve Şahin'in kullandığı 25 ABF 125 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Olayda otomobilde bulunan sürücü Merve Şahin ve arkadaşı yara almadan kurtulurken otomobilde maddi hasar oluştu.

Binali Canpolat ağacın kesimi sırasında çevredekileri önlem alarak uyarmaya çalıştıklarını belirterek, "Araç sürücüsünü ikna edemedik. Tam ağaç düşmek üzereyken gidemedi ve altında kaldı. Çok uyardık ancak bizi dinlemediler" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Kenan Alkan hakkında "mala zarar verme" suçundan işlem yaptı. - ERZURUM