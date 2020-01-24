Seyir halindeki pamuk yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki pamuk yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika

Seyir halindeki pamuk yüklü tır alev alev yandı

6 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde balya yüklü tır seyir halindeyken alev aldı, araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki pamuk yüklü tır alev alev yandı, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde balya yüklü tır seyir halindeyken alev aldı, araç yanarak kullanılamaz hale geldi.


Olay, Adana- Osmaniye D-400 karayolunda gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki pamuk balyası yüklü olan tır bilinmeyen nedenden dolayı alev aldı. Bölgede yaşanan aşırı fırtınanın etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek tır alev topuna döndü. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Tır kullanılamaz hale geldi. - ADANA

Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:15 Kaynak: İHA
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