Seyir halindeki resmî araç alev aldı - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki belediyeye ait resmi plakalı araç ön kaputu yanarak alev aldı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı çiflikhat yolu sonunda meydana geldi. Ceyhan Belediyesi Personel A.Ş. Müdürü Hakkı Bulut'un 01 VL 033 plakalı makam aracı olduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında yaralanan olmazken, otomobilde büyük hasar meydana geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ADANA