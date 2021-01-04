Seyir halindeki sahipsiz at arabası trafiği engelledi - Son Dakika

Seyir halindeki sahipsiz at arabası trafiği engelledi

04.01.2021 14:19

Küçükçekmece'de üzerinde kimse olmayan seyir halindeki at arabası trafiği engelledi, bazı araçlar zarar gördü.

Küçükçekmece'de üzerinde kimse olmayan seyir halindeki at arabası trafiği engelledi, bazı araçlar zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, İkitelli Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda arkasındaki arabaya bağlı halde koşan at trafiği birbirine kattı.

Kontrolsüz şekilde caddede seyreden at arabası, bazı araçlara çarparak maddi hasara yol açtı.

Atın trafikteki o anları, aracında seyir halinde olan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Seyir halindeki sahipsiz at arabası trafiği engelledi
Seyir halindeki sahipsiz at arabası trafiği engelledi
Seyir halindeki sahipsiz at arabası trafiği engelledi
Seyir halindeki sahipsiz at arabası trafiği engelledi

Küçükçekmece, Hürriyet, İkitelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seyir halindeki sahipsiz at arabası trafiği engelledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Efsane atlet Usain Bolt, Ronaldo ile takım arkadaşı olmak istiyor Otomotiv devi Honda, 1 milyon 90 bin aracını geri çağırdı Gonca Vuslateri ile ayrılan Hakan Altun, biten ilişkisi hakkında sessiz kaldı Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı Fatih ile Şişli arasında 890 lira fark var! İstanbul'da aidatlar kira bedellerine ulaştı Can Ataklı'dan skandal sözler: Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük can kayıplarına yol açacak felaketler lazım Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu Yunanistan'da 11,5 milyar euroluk borç krizi! Atina yönetimi kara kara düşünüyor
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Ipsos'tan dikkat çeken araştırma: Koronavirüs aşısı yaptırmayı düşünenlerin oranı yüzde 44'e ulaştı Ipsos'tan dikkat çeken araştırma: Koronavirüs aşısı yaptırmayı düşünenlerin oranı yüzde 44'e ulaştı         
14:01
Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir         
13:19
Son dakika! İSKİ'nin isale hattındaki çalışması nedeniyle İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi yapılacak Son dakika! İSKİ'nin isale hattındaki çalışması nedeniyle İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi yapılacak         
12:45
Çiftlikteki koyunlar can çekişerek öldü! O anlar cep telefonu kamerasında Çiftlikteki koyunlar can çekişerek öldü! O anlar cep telefonu kamerasında         
12:40
Duygu Çelikten cinayetinde korkunç gelişme! Öldürdükten sonra 112'yi arayıp Duygu Çelikten cinayetinde korkunç gelişme! Öldürdükten sonra 112'yi arayıp "Bir adam karıya sıktı, yetişin" demiş         
12:25
En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
12:00
Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım         
11:39
Rasim Ozan Kütahyalı, Falcao için uçak bileti aldı: Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et Rasim Ozan Kütahyalı, Falcao için uçak bileti aldı: Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et         
11:14
Rahmetli Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı Rahmetli Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı         
11:03
Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları         
10:40
Kuraklık yüzünden telef olacaklardı! Yavru balıkları kurtarmak için zamanla yarıştılar Kuraklık yüzünden telef olacaklardı! Yavru balıkları kurtarmak için zamanla yarıştılar         
10:15
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Bahçelerinde havuz bile var! Pandemi bahanesiyle devlet arazilerine 'korona kondu' yaptılar Bahçelerinde havuz bile var! Pandemi bahanesiyle devlet arazilerine 'korona kondu' yaptılar         
09:38
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı         
07:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 14:34:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Seyir halindeki sahipsiz at arabası trafiği engelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei