Seyir halindeki saman yüklü kamyon alev aldı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye çıkan yangını söndürüp, soğutma işlemleri yaparken, kamyonun şoför mahalli ve yaklaşık 15 ton saman kullanılamaz hale geldi.

Olay Siverek-Hilvan karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Hilvan istikametinden Siverek itikatken doğru seyir halinde bulunan R.G. yönetiminde ki 63 AAP 941 plakalı saman balyası yüklü kamyonun motor kısmında elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede şoför mahalline ve samana sıçradı.

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