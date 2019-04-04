Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Saman Yüklü Tır Alev Topuna Döndü

Seyir Halindeki Saman Yüklü Tır Alev Topuna Döndü

2 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde, seyir halinde olan saman yüklü tır, çıkan yangınla adeta alev topuna döndü.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, seyir halinde olan saman yüklü tır, çıkan yangınla adeta alev topuna döndü. Edinilen bilgiye göre, İzmir- Çanakkale karayolu Yalı Mahallesi Su İskelesi mevkiinde, Bergama'dan İzmir istikametine giden 41 VD 727 plakalı A.A. idaresindeki saman yüklü tır, seyir halindeyken aniden alev adı. Şoför, yangını fark eder etmez hemen aracı durdurdu. Nedeni bilinmeyen yangını görenler, daha sonra itfaiyeye haber verdi. Bu sırada yanan tır, adeta alev topuna döndü. Yangına önce, bölgede bulunan Aliağa Belediyesi vidanjörü müdahale etti. Daha sonra bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için bir çalışma başlattı. Bu sırada, karayolu kısa süre trafiğe kapatıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı. Yanan tır kullanılamaz hale geldi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:36 Kaynak: İHA

Aliağa, İzmir, Güncel
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