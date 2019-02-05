Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Servis Midibüsü Yandı

Seyir Halindeki Servis Midibüsü Yandı

46 dakika önce

OSMANİYE'de seyir halindeyken alev alan servis midibüsü, kullanılmaz hale geldi.

Seyir Halindeki Servis Midibüsü Yandı, System.String[]
OSMANİYE'de seyir halindeyken alev alan servis midibüsü, kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Musa Şahin Bulvarı'nda meydana geldi. Küçük sanayi sitesinde ki oto tamirhanesinde 31 S 3031 plakalı servis midibüsünün bakımını yaptıran Nihayet Öztürk, daha sonra aracına binerek akaryakıt istasyonuna gitmek için yola çıktı. İddiaya göre, kavşağa geldiğinde midibüsün arka kısmından alev çıktığını gören Öztrük, aracını sağa çekip, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin söndürdüğü yangında midibüs, kullanılmaz hale geldi. - Osmaniye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:19 Kaynak: DHA

Osmaniye, Güncel
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