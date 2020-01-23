Seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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Seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü
6 saat önce
Beylikdüzü ilçesinde, seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:16 Kaynak: AA
Beylikdüzü ilçesinde, seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'ndan Edirne istikametinde giden Özkan A. yönetimindeki 34 LJZ 138 plakalı servis minibüsünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücü aracını yol kenarına çekerek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle araçtaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle minibüste hasar meydana geldi.
Olay nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik bir süre yoğunlaştı.
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