Seyir halindeki snowtrackın üzerine çığ düştü... O anlar kamerada - Son Dakika
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Seyir halindeki snowtrackın üzerine çığ düştü... O anlar kamerada

20.03.2022 16:53

Seyir halindeki snowtrackın üzerine çığ düştü.

Seyir halindeki snowtrackın üzerine çığ düştü... O anlar kamerada

Snowtrack içerisindeki 2 işçi çığdan son anda kurtuldu

BAYBURT - Bayburt'un Kılıçkaya Yayla yolunda seyir halindeki snowtrackın üzerine çığ düştü. Çığdan 2 işçi son anda kurtulurken o anlar cep telefonu kamerasına an be an yansıdı.

Bayburt'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kılıçkaya Yaylası mevkiinde çığ meydana geldi. Rüzgar Enerji Santralinde çalışan 2 işçi, personel değişimi yapmak üzere yolda ilerlerken ilerledikleri yol güzergahına bir anda çığ düştü. Düşen çığda Rüzgar Enerji Santralinde çalışan personellerin kullandığı paletli araç kara saplandı. Araçta bulunan 2 kişi, çığ anında aracı terk ederek son anda canlarını kurtardı. Yaşanan çığ anı köy sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi.

Araçları kısmen çığın altında kalan 2 personel, olay yerine jandarma ve karayolları ekiplerini çağırdılar. Jandarma ve karayolları ekiplerince kara saplanan araç yoğun çabalar sonucunda kurtarılmaya çalışılırken, iki işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Seyir halindeki snowtrackın üzerine çığ düştü... O anlar kamerada
Seyir halindeki snowtrackın üzerine çığ düştü... O anlar kamerada
Seyir halindeki snowtrackın üzerine çığ düştü... O anlar kamerada
Seyir halindeki snowtrackın üzerine çığ düştü... O anlar kamerada
Seyir halindeki snowtrackın üzerine çığ düştü... O anlar kamerada
Seyir halindeki snowtrackın üzerine çığ düştü... O anlar kamerada
Seyir halindeki snowtrackın üzerine çığ düştü... O anlar kamerada
Seyir halindeki snowtrackın üzerine çığ düştü... O anlar kamerada
Seyir halindeki snowtrackın üzerine çığ düştü... O anlar kamerada

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki snowtrackın üzerine çığ düştü... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyir halindeki snowtrackın üzerine çığ düştü... O anlar kamerada - Son Dakika
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