Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Sürücüyü Yol Vermediği İddiasıyla Böyle Taciz Etti

Seyir Halindeki Sürücüyü Yol Vermediği İddiasıyla Böyle Taciz Etti

1 saat önce

Seyir halindeki sürücüyü yol vermediği iddiasıyla böyle taciz ettiANKARA - Başkent'te Tevfik Sağlam Caddesi üzerinde bir araç iddialara göre kendisine yol vermeyen diğer sürücüyü taciz etti ağza alınmayacak küfürler etti o anlar araç kamerasına yansıdı.

Seyir halindeki sürücüyü yol vermediği iddiasıyla böyle taciz etti

ANKARA - Başkent'te Tevfik Sağlam Caddesi üzerinde bir araç iddialara göre kendisine yol vermeyen diğer sürücüyü taciz etti ağza alınmayacak küfürler etti o anlar araç kamerasına yansıdı.
Ankara'da akşam saatlerinde Keçiören'de bulunan Tevfik Sağlam Caddesi üzerinde bir araç kendisine yol vermediği iddia edilen araca tacizde bulunup sürücüsüne küfür etti. Aracın önünde ve arkasında bulunan araç kamerasına yansıyan anlarda, arkadan gelen 06 DP 8682 plakalı araç, önündeki araca takip mesafesi dışında yanaşarak çarpmaya kalkıştı. Sonra aracın sağ tarafından ön kısmına geçen kuralsız sürücü, iddialara göre camı açarak küfürler edip hızlı bir şekilde yoluna devam etti. Araç daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:58 Kaynak: İHA

Ankara, Araç, 3. Sayfa
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